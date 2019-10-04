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Номер извещения
ГП945063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация лома от ООО "АЛНАС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Почтовый адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Контактный телефон
+7 8553 39-34-24
Факс
--
Адрес электронной почты
Lenar.Gabdrakhimov@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Габдрахимов Ленар Расульевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация лома от ООО "АЛНАС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:59 GMT +304.10.2019 10:5904.10.2019 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945063Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома от ООО "АЛНАС"Альметьевск
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 10:0007.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945063Подведение итогов не позднее Реализация лома от ООО "АЛНАС"Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация лома от ООО "АЛНАС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 2
Кол-во: 0.5
Кол-во: 2
Кол-во: 1.5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 150
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