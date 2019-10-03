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Номер извещения
ГП945046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектные работы по реконструкции здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка "Кванториум"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 06:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-40-91
Факс
--
Адрес электронной почты
Nataliya.Kazarina2@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Казарина Наталья Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
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Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 11:0003.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945046Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 09:0025.10.2019 09:0025.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945046Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.10.201925.10.2019 09:0025.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945046Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, г. АчинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
41.10.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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