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    Главная / Торги / Проектные работы по реконструкции здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка "Кванториум"

    Проектные работы по реконструкции здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка "Кванториум"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»АчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектные работы по реконструкции здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка "Кванториум"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 06:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ЭТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-40-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Kazarina2@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казарина Наталья Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 11:0003.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945046Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 09:0025.10.2019 09:0025.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945046Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 09:0025.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945046Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации, проведению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических), получению положительного заключения государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости на реконструкцию правой пристройки здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка «Кванториум»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, г. АчинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия-оплата с отсрочкой по платежам не менее 60 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ 50% безналичным расчетом платежными поручениями и 50% по вексельной схеме расчетов собственными векселями предприятия. Принимаются к рассмотрению все условия Участника закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектные работы по реконструкции здания администрации г. Ачинска для размещения детского технопарка "Кванториум""

    Кол-во: 1

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