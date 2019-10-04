Поставка вакуумного стола в комплекте для фрезерного станка ЧПУ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет, оплата 100 % в течение 10 банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании следующих документов: акта о приеме-передачи оборудования, товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанных сторонами, счет-фактуры на оборудование. Cрок поставки: по «29» ноября 2019 г.