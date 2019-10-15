Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ТМЦ для ТО перегрузочной техники

    Поставка ТМЦ для ТО перегрузочной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)Хасанский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908344129

    Уникальный номер закупки

    139-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ для ТО перегрузочной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Итоговый_протокол__(а).pdf

    Техническое задание

    Проект Договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 42331 2-03-21 доб. 39123

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)Хасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)

    Начальная цена

    953 925,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558625/name/5e2fe629bd80c2.33501094

    28.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558799/name/5e30018bb8c6c7.34748095

    28.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр, кат. № 10529328"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр, кат. № 611123214"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтрующий элемент напорного фильтра для системы рулевого управления, кат. № 10226684"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Фильтрующий элемент напорного фильтра для давления питания, кат. № 510661414"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Фильтрующий элемент продувочного фильтра (сапуна), кат. № 510713814"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фильтрующий элемент сливного (обратного) фильтра, кат. № 7373880"

    Кол-во: 7

    Лот 2

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)Хасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)

    Начальная цена

    826 723,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558570/name/5e2fdcf6a61c28.37955644

    28.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558777/name/5e2ffd6fdbf190.55068558

    28.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вставка фильтра; FIBRE GLASS FILTER INSERT; кат. № 7373881"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр; кат. № 10220705"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр; FILTER INSERT; кат. № 10115197"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Фильтр; FILTER INSERT; кат.№ 10037617"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтра ; кат. № 10222393"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Фильтр; кат. № 7028951"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Элемент фильтра; кат. № 10032835"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный; кат. № 10294939"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный; кат. № 10294938"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Фильтр масленый; кат. № 10297295"

    Кол-во: 32

    "Позиция 11"

    "Топливный фильтр; кат. № 10044302"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Топливный фильтр; кат. № 10044303"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 160

    Лот 3

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)Хасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)

    Начальная цена

    1 026 432,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558603/name/5e2fe10ba0df23.74427701

    28.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558767/name/5e2ffa808343f8.30144984

    28.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воздушный фильтр кат №600-181-1580"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Воздушный фильтр кат №600-181-1680"

    Кол-во: 60

    Лот 4

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)Хасанский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)

    Начальная цена

    148 608,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558606/name/5e2fe279dd0570.69876934

    28.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558742/name/5e2ff7948d34c1.29498025

    28.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный кат. № 6742-01-4540"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный кат. № 6732-71-6120"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный кат. № 6732-71-6112"

    Кол-во: 24

    Лот 5

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)Хасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)

    Начальная цена

    253 248,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558469/name/5e2fca36031476.12159423

    28.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/558706/name/5e2ff2bf207dc6.37634691

    28.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный кат № YM129150-35160"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный кат. № 3EB-02-34750"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный. кат. № 3EB-02-34790"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный. кат. № YM129917-55850"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить