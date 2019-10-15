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Номер извещения
31908344129
Уникальный номер закупки
139-19/ХД/ГПБ
Наименование закупки
Поставка ТМЦ для ТО перегрузочной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 42331 2-03-21 доб. 39123
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Snezana.Anosova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аносова Снежана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)Хасанский район
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)Хасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для проведения ТО на ПК Liebherr LPS -280 (Лот №1)
Начальная цена
953 925,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.18.390
28.22
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)Хасанский район
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)Хасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для проведения ТО на перегрузочных машинах Liebherr А934 С (Лот №2)
Начальная цена
826 723,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.18.390
28.22
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 32
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 160
Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)Хасанский район
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)Хасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных автопогрузчиках Komatsu WA 470 (лот №3)
Начальная цена
1 026 432,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.18.390
28.22
Документация лота
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)Хасанский район
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)Хасанский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для проведения ТО на фронтальных погрузчиках Komatsu WA 380 (Лот №4)
Начальная цена
148 608,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.18.390
28.22
Документация лота
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 09:00 GMT +315.10.2019 09:0015.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)Хасанский район
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344129Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)Хасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для проведения ТО на автопогрузчиках Komatsu FD25T-17 (Лот №5)
Начальная цена
253 248,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.18.390
28.22
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 20
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