Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 15:0016.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов в адрес АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 03:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 Отгрузочные реквизиты АО ХК Якутуголь 2019-20г.г.

    Приложение 2 проект договора поставки

    Приложение 1 тех. задание

    Закупочная документация №454 -ГП945276

    Приложение 2 проект договора поставки

    ГП945276_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-51

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    tatyana.ermenzina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермензина Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 15:00 GMT +316.10.2019 15:0016.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов в адрес АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 15:0029.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945276Подведение итогов не позднее Поставка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов в адрес АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945276Подведение итогов не позднее Поставка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов в адрес АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка роторов центрифуги EBW-48HR, сеток ленточных фильтр-прессов, карт и сит грохотов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Приложение 3 Отгрузочные реквизиты АО ХК Якутуголь 2019-20г.г.

    30.09.2019

    Закупочная документация №454 -ГП945276

    30.09.2019

    Приложение 2 проект договора поставки

    30.09.2019

    Приложение 1 тех. задание

    30.09.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/569020/name/5e40f75cc03af3.83598696

    10.02.2020

    Приложение 2 проект договора поставки

    27.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сито плоское зумпфа ОГМ-2289.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Карта грохота "Шенк", 835х2660х11,5 мм, щель 0,5 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Сетка обезвоживающая спирального типа 2600х9180мм для ленточных фильтр прессов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сетка обезвоживающая спирального типа 2600х18250мм для ленточных фильтр прессов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Ротор фильтрующий центрифуги EBW-48HR"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить