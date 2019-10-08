www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908350928
Уникальный номер закупки
19/ЮКГРЭС/0186
Наименование закупки
закупка электродвигателя АИР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-37
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Margarita.Popova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Попова Маргарита Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Калтан, ул.Комсомольская,20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электродвигателей АИР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 11:00 GMT +308.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350928Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродвигателей АИРг.Калтан, ул.Комсомольская,20
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 11:0015.11.2019 11:0015.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350928Подведение итогов не позднее Закупка электродвигателей АИРг.Калтан, ул.Комсомольская,20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электродвигателей АИР
Начальная цена
546 639,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
27.11
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.