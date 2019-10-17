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Номер извещения
31908343834
Уникальный номер закупки
186-19/ХД/ГПБ
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водоотводных лотков и очистных сооружений (система сбора загрязненных поверхностных вод с территории угольного склада)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 03:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 42331 2-03-21 доб. 39123
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Snezana.Anosova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аносова Снежана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водоотводных лотков и очистных сооружений (система сбора загрязненных поверхностных вод с территории угольного склада)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 02:30 GMT +317.10.2019 02:3017.10.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908343834Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водоотводных лотков и очистных сооружений (система сбора загрязненных поверхностных вод с территории угольного склада)Хасанский район
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 09:0016.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908343834Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водоотводных лотков и очистных сооружений (система сбора загрязненных поверхностных вод с территории угольного склада)Хасанский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.201916.12.2019 09:0016.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908343834Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водоотводных лотков и очистных сооружений (система сбора загрязненных поверхностных вод с территории угольного склада)Хасанский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водоотводных лотков и очистных сооружений (система сбора загрязненных поверхностных вод с территории угольного склада)
Начальная цена
19 026 428,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
42.21.13.127
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
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