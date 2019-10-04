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Номер извещения
31908343546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 19:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Контактный телефон
+7 495 631-90-09 доб. 2124
Факс
Адрес электронной почты
zakupka@roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Александр Иванович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908343546Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса сверхтяжелого классаг. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908343546Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса сверхтяжелого классаг. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908343546Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса сверхтяжелого классаг. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
Начальная цена
3 791 570,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
71.12.11.900
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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