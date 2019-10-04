Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908343546 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по созданию на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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