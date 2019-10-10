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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908343503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда ПК 18 шт для ООО РВК-Центр
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.tyurin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:00 GMT +310.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908343503Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде компьютерной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 23:0030.11.2019 23:0030.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908343503Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде компьютерной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде компьютерной техники
Начальная цена
1 184 712,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
77.33.11.110
77.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
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