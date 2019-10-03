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Номер извещения
ГП945039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-20-38 доб. 7308
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
a.pankratova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панкратова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 12:00 GMT +303.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 12:0003.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945039Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудованияСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 18:0017.10.2019 18:0017.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945039Подведение итогов не позднее Поставка оборудованияСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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