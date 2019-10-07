Поставка комплектной установки дозирования химреагентов (ингибитора солеотложения) для NP-1 в блочно-модульном исполнении 100% заводской готовности с разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945038 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗЦ-0507-19-МТ Наименование закупки Поставка комплектной установки дозирования химреагентов (ингибитора солеотложения) для NP-1 в блочно-модульном исполнении 100% заводской готовности с разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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