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Номер извещения
ГП945112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме по продаже демонтированных труб категории «Б», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
Почтовый адрес
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
Контактный телефон
+7 495 722-59-49
Факс
--
Адрес электронной почты
centerRID@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пшеницына Виктория Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Начальная цена
199 738 614,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
99 869 307,43 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Начальная цена
196 367 434,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
98 183 717,01 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Демонтированные трубы категории «Б» c изоляционным покрытием в количестве 10 005,441 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Югорское УМТСиК п. Приобье; Перегребненское ЛПУМГс. Перегребное). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» c изоляционным покрытием в количестве 10 005,441 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Югорское УМТСиК п. Приобье; Перегребненское ЛПУМГс. Перегребное). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтированные трубы категории «Б» c изоляционным покрытием в количестве 10 005,441 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Югорское УМТСиК п. Приобье; Перегребненское ЛПУМГс. Перегребное). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Начальная цена
67 706 919,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
33 853 459,65 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 20 364,975 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Бобровское ЛПУМГ п. Лыхма; Верхнеказымское ЛПУМГ п. Верхнеказымский; Казымское ЛПУМГ г. Белоярский; Перегребненское ЛПУМГ с. Перегребное; Сорумское ЛПУМГ п. Сорум; Сосновское ЛПУМГ п. Сосновка). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 20 364,975 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Бобровское ЛПУМГ п. Лыхма; Верхнеказымское ЛПУМГ п. Верхнеказымский; Казымское ЛПУМГ г. Белоярский; Перегребненское ЛПУМГ с. Перегребное; Сорумское ЛПУМГ п. Сорум; Сосновское ЛПУМГ п. Сосновка). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 20 364,975 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Бобровское ЛПУМГ п. Лыхма; Верхнеказымское ЛПУМГ п. Верхнеказымский; Казымское ЛПУМГ г. Белоярский; Перегребненское ЛПУМГ с. Перегребное; Сорумское ЛПУМГ п. Сорум; Сосновское ЛПУМГ п. Сосновка). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Начальная цена
149 488 691,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
74 744 345,85 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 13 934,343 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Пунгинское ЛПУМГ п. Светлый; Сосьвинское ЛПУМГ, п. Хулимсунт). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 13 934,343 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Пунгинское ЛПУМГ п. Светлый; Сосьвинское ЛПУМГ, п. Хулимсунт). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 13 934,343 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Пунгинское ЛПУМГ п. Светлый; Сосьвинское ЛПУМГ, п. Хулимсунт). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Начальная цена
102 284 766,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
51 142 383,05 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 1 437,528 т. Местонахождение имущества: ЯНАО (Ныдинское ЛПУМГ п. Заполярный; Пангодинское ЛПУМГ п. Пангоды; Югорское УМТСиК п. Правохеттинский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 1 437,528 т. Местонахождение имущества: ЯНАО (Ныдинское ЛПУМГ п. Заполярный; Пангодинское ЛПУМГ п. Пангоды; Югорское УМТСиК п. Правохеттинский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 1 437,528 т. Местонахождение имущества: ЯНАО (Ныдинское ЛПУМГ п. Заполярный; Пангодинское ЛПУМГ п. Пангоды; Югорское УМТСиК п. Правохеттинский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.
Начальная цена
7 089 715,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 544 857,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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