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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме по продаже демонтированных труб категории «Б», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Югорск».

    Аукцион в электронной форме по продаже демонтированных труб категории «Б», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Югорск».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2019 16:0029.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945112Дата и время окончания срока приема заявок Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме по продаже демонтированных труб категории «Б», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Югорск».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора о задатке

    Информационное сообщение о проведении торгов

    Формы обязательные для заполнения (Приложения к заявке на участие в торгах)

    Проект договора купли-продажи (договор КП)

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Приложение №1

    Приложение №2

    Приложение №2 (Согласие на обработку ПД (для работников подрядных организаций согласно Положения)

    Приложение №3

    Приложение №4

    Приложения к проекту договора купли-продажи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ. ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Юридический адрес

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    Почтовый адрес

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Контактный телефон

    +7 495 722-59-49

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    centerRID@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пшеницына Виктория Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Начальная цена

    199 738 614,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    99 869 307,43 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    99 869 307,43

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Адрес местонахождения

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 26 751,307 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Комсомольское ЛПУМГ г. Югорск; Таежное ЛПУМГ п. Унъюган; Югорское УАВР г. Югорск; Югорское УМТСиК г. Югорск; Югорское УМТСиК п. Приобье; Югорское УМТСиК г. Белоярский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Начальная цена

    196 367 434,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    98 183 717,01 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    98 183 717,01

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Адрес местонахождения

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Демонтированные трубы категории «Б» c изоляционным покрытием в количестве 10 005,441 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Югорское УМТСиК п. Приобье; Перегребненское ЛПУМГс. Перегребное). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» c изоляционным покрытием в количестве 10 005,441 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Югорское УМТСиК п. Приобье; Перегребненское ЛПУМГс. Перегребное). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтированные трубы категории «Б» c изоляционным покрытием в количестве 10 005,441 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Югорское УМТСиК п. Приобье; Перегребненское ЛПУМГс. Перегребное). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Начальная цена

    67 706 919,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 853 459,65 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    33 853 459,65

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Адрес местонахождения

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 20 364,975 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Бобровское ЛПУМГ п. Лыхма; Верхнеказымское ЛПУМГ п. Верхнеказымский; Казымское ЛПУМГ г. Белоярский; Перегребненское ЛПУМГ с. Перегребное; Сорумское ЛПУМГ п. Сорум; Сосновское ЛПУМГ п. Сосновка). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 20 364,975 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Бобровское ЛПУМГ п. Лыхма; Верхнеказымское ЛПУМГ п. Верхнеказымский; Казымское ЛПУМГ г. Белоярский; Перегребненское ЛПУМГ с. Перегребное; Сорумское ЛПУМГ п. Сорум; Сосновское ЛПУМГ п. Сосновка). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 20 364,975 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Бобровское ЛПУМГ п. Лыхма; Верхнеказымское ЛПУМГ п. Верхнеказымский; Казымское ЛПУМГ г. Белоярский; Перегребненское ЛПУМГ с. Перегребное; Сорумское ЛПУМГ п. Сорум; Сосновское ЛПУМГ п. Сосновка). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Начальная цена

    149 488 691,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    74 744 345,85 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    74 744 345,85

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Адрес местонахождения

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 13 934,343 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Пунгинское ЛПУМГ п. Светлый; Сосьвинское ЛПУМГ, п. Хулимсунт). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 13 934,343 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Пунгинское ЛПУМГ п. Светлый; Сосьвинское ЛПУМГ, п. Хулимсунт). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 13 934,343 т. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра (Пунгинское ЛПУМГ п. Светлый; Сосьвинское ЛПУМГ, п. Хулимсунт). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Начальная цена

    102 284 766,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    51 142 383,05 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    51 142 383,05

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Адрес местонахождения

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 1 437,528 т. Местонахождение имущества: ЯНАО (Ныдинское ЛПУМГ п. Заполярный; Пангодинское ЛПУМГ п. Пангоды; Югорское УМТСиК п. Правохеттинский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945112Подведение итогов не позднее Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 1 437,528 т. Местонахождение имущества: ЯНАО (Ныдинское ЛПУМГ п. Заполярный; Пангодинское ЛПУМГ п. Пангоды; Югорское УМТСиК п. Правохеттинский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 1 437,528 т. Местонахождение имущества: ЯНАО (Ныдинское ЛПУМГ п. Заполярный; Пангодинское ЛПУМГ п. Пангоды; Югорское УМТСиК п. Правохеттинский). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.

    Начальная цена

    7 089 715,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 544 857,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    3 544 857,80

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР-Р.И.Д.
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР-Р.И.Д.

    Адрес местонахождения

    127083, Г МОСКВА, УЛ ЮННАТОВ, ДОМ 18, ЭТ,ПОМ,КОМ 8,XXI,43

    127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

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    Наименование и номер
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    Прием заявок
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
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