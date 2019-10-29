Аукцион в электронной форме по продаже демонтированных труб категории «Б», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Лот 1

Демонтированные трубы категории «Б» в количестве 24 527,819 т. Местонахождение имущества: Свердловская обл. (Ивдельское ЛПУМГ г. Ивдель; Карпинское ЛПУМГ г. Карпинск; Краснотурьинское ЛПУМГ г. Краснотурьинск; Нижнетурьинское ЛПУМГ г. Нижняя Тура; Пелымское ЛПУМГ г. Пелым). Срок отгрузки имущества: с момента заключения договора и до 31.12.2019.