Лот 1

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар».