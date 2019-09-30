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    Главная / Торги / Реализация лома черных металлов, образовавшийся в результате проведения планового ремонта вагонов ООО «Трансойл» - октябрь.

    Реализация лома черных металлов, образовавшийся в результате проведения планового ремонта вагонов ООО «Трансойл» - октябрь.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945036Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация лома черных металлов, образовавшийся в результате проведения планового ремонта вагонов ООО «Трансойл» - октябрь.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00 доб. 1408

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    Sirotin.am@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиротин Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    лом, вагон, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:30 GMT +330.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945036Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 07:0007.11.2019 07:0007.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945036Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 07:0007.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945036Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.230

    Фольга для тиснения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ООО "ППЖТ", филиал АО "Нефтетранспорт" в г. Салавате"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 12.5

    "Позиция 3"

    "ВРП Новотранс (ООО ВРП «Новотранс» ст. Белая) - г. Иркутск"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "ВРП Черемхово (ООО "Трансвагонмаш") г. Черемхово"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "ООО Иртранс Восток ВЧД Иркутск-Сортировочный г. Иркутск (ЭПА т-2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вагоноремонтный завод Свободненский (ООО "Трансвагонмаш")"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Вагоноремонтный завод Свободненский (ООО "Трансвагонмаш")"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 8"

    "ООО "ТЕХТРАНС" Пермский край, город Лысьва. (ЭПА т-2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ООО "НВК" г. Волгоград"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "ООО "Эталон-деталь" Челябинская область, г. Копейск, ул. Поселок Советов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ЗАО «Уралгоршахткомплект» Челябинская обл, г. Верхний Уфалей"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» г. Бийск"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    ""ХИЛОК" вагоноремонтное предприятие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "ВРД "Тольятти" Самарская область, г. Тольятти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "ВРД "Рузаевка" Республика Мордовия, г. Рузаевка ООО "ВКМ-СЕРВИС""

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "АО «Вагоноремонтный завод» (АО «ВРЗ») г. Стерлитамак"

    Кол-во: 65

    "Позиция 22"

    "ВРД Бузулук (ООО "Дальвагонремонт") Самарская обл., г. Бузулук"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "ВРП Несветай (ООО "ВагонДорМаш") Рост. обл., г. Новошахтинск"

    Кол-во: 70

    "Позиция 24"

    ""ПАВЕЛЕЦ" вагонное ремонтное депо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "ООО "РусКомплектПоставка" ООО "ЛЛМЗ-КАМАХ" (ЭПА т-2)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "Каширский вагоноремонтный завод «НОВОТРАНС» Московская обл., г. Ожерелье"

    Кол-во: 45

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