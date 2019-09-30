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Номер извещения
ГП945036
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация лома черных металлов, образовавшийся в результате проведения планового ремонта вагонов ООО «Трансойл» - октябрь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00 доб. 1408
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
Sirotin.am@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Сиротин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:30 GMT +330.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945036Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 07:0007.11.2019 07:0007.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945036Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.11.201907.11.2019 07:0007.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945036Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар». Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар». • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
20.30.22.230
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 12.5
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 35
Кол-во: 3.5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 13
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 65
Кол-во: 25
Кол-во: 70
Кол-во: 3
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