Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, запасных частей и расходных материалов для нужд Госкорпорации «Роскосмос»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908343165 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, запасных частей и расходных материалов для нужд Госкорпорации «Роскосмос» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

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