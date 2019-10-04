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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908343165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, запасных частей и расходных материалов для нужд Госкорпорации «Роскосмос»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Контактный телефон
+7 495 631-90-09
Факс
Адрес электронной почты
zakupka@roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевский Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования, запасных частей и расходных материалов для нужд Госкорпорации «Роскосмос»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования, запасных частей и расходных материалов для нужд Госкорпорации «Роскосмос»
Начальная цена
13 227 534,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
264 550,69 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 22.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
46.52.12.000
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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