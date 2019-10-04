Закупка № 1174/78/2019 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению тепловой сети отопления и ГВС от теплоисточника по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.: отопление - участок тепловой сети от теплоисточника до ТК-1* (включительно, с проходом стен); ГВС – в ТК-1*(с проходом стен)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908342908 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 1174/78/2019 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению тепловой сети отопления и ГВС от теплоисточника по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.: отопление - участок тепловой сети от теплоисточника до ТК-1* (включительно, с проходом стен); ГВС – в ТК-1*(с проходом стен) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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