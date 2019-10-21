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    Главная / Торги / попозиционная закупка на поставку токоприемников.

    попозиционная закупка на поставку токоприемников.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 08:0021.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945024Дата и время окончания срока приема заявок попозиционная закупка на поставку токоприемников. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    попозиционная закупка на поставку токоприемников.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лашкарева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка на поставку токоприемников.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 08:00 GMT +321.10.2019 08:0021.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945024Дата и время окончания срока приема заявок попозиционная закупка на поставку токоприемников. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 15:0029.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945024Подведение итогов не позднее попозиционная закупка на поставку токоприемников. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945024Подведение итогов не позднее попозиционная закупка на поставку токоприемников. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка на поставку токоприемников.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90.11.900

    Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Токоприемник ТКЭ16-5УХЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Токоприемник ТКЭ0-5УХЛ1"

    Кол-во: 5

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    Регион:
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