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Номер извещения
31908342868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО «НОКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1216
Факс
--
Адрес электронной почты
agorchavkin@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горчавкин Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО "НОКК"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО "НОКК"
Начальная цена
409 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 6 настоящей Документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 37.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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