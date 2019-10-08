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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО «НОКК»

    Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342868Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО "НОКК"Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908342868

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1216

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agorchavkin@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчавкин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО "НОКК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342868Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО "НОКК"Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для работников Шахунского филиала АО "НОКК"

    Начальная цена

    409 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 6 настоящей Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 37.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Оплата по договору осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком оформленных надлежащим образом счета, счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 0

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