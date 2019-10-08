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    Главная / Торги / Поставка продукции(секция нагрева HW.3)

    Поставка продукции(секция нагрева HW.3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции(секция нагрева HW.3)КоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908342713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продукции(секция нагрева HW.3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    проект договора

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нуждина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции(секция нагрева HW.3)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 14:0015.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342713Подведение итогов не позднее Поставка продукции(секция нагрева HW.3)Королёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции(секция нагрева HW.3)

    Начальная цена

    194 318,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указаны в разделе 9 документации о закупке (Техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки (поставки товара, оказания услуг, выполнения работ) в течение 40 рабочих дней со дня поступления предварительной оплаты Поставка товара осуществляется единовременно Безналичная форма оплаты - аванс 50% (пятьдесят процентов) от цены Договора Покупатель перечисляет Поставщику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Договора. - платеж в размере 40% (сорок процентов) от цены Договора Покупатель перечисляет Поставщику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента письменного уведомления Поставщика о готовности товара к отгрузке. – окончательная оплата за поставленный товар по договору, в течение 15(пятнадцати) банковских дней с момента подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1

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