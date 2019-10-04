Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ

    Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342708Дата и время окончания срока приема заявок Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ352909, Краснодарский край, город Армавир, улица Розы Люксембург, дом 233Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908342708

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Юридический адрес

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Почтовый адрес

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Контактный телефон

    +7 86137 3-32-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki44223@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовский Игорь Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    352909, Краснодарский край, город Армавир, улица Розы Люксембург, дом 233

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342708Подведение итогов не позднее Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ352909, Краснодарский край, город Армавир, улица Розы Люксембург, дом 233

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ

    Начальная цена

    1 065 987,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Шоссейная, 1 в течение 30 календарных дней с момента заключения договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке: Заказчик производит оплату по факту поставки товара, в течение 30 дней после подписания Сторонами накладной, акта приема-передачи установленной формы, а также предоставления необходимых бухгалтерских документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Адрес местонахождения

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.119

    Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    Документация лота

    аукционная документация

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубчатые аэраторы в комплекте "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить