Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке: Заказчик производит оплату по факту поставки товара, в течение 30 дней после подписания Сторонами накладной, акта приема-передачи установленной формы, а также предоставления необходимых бухгалтерских документов.