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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908342708
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,
Почтовый адрес
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233
Контактный телефон
+7 86137 3-32-81
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki44223@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовский Игорь Михайлович
Место рассмотрения предложений
352909, Краснодарский край, город Армавир, улица Розы Люксембург, дом 233
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубчатые аэраторы в комплекте для ремонтных работ
Начальная цена
1 065 987,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Шоссейная, 1 в течение 30 календарных дней с момента заключения договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
Адрес местонахождения
352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233
28.29.12.119
28.29.12
Документация лота
Кол-во: 1
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