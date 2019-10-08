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Номер извещения
ГП945132
Уникальный номер закупки
1535/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Закупка отделочных и общестроительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1905
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
yu.ilin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка отделочных и общестроительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 15:30 GMT +308.10.2019 15:3008.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945132Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отделочных и общестроительных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945132Подведение итогов не позднее Закупка отделочных и общестроительных материаловМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка отделочных и общестроительных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., г. Усть- Кут, ул. Луговая, 23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
46.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48.1
Кол-во: 189
Кол-во: 5.3
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 3300
Кол-во: 13388
Кол-во: 115
Кол-во: 12.76
Кол-во: 1.573
Кол-во: 6.688
Кол-во: 40.275
Кол-во: 3.04
Кол-во: 2487
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1385
Кол-во: 130.4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2.465
Кол-во: 14
Кол-во: 175
Кол-во: 64615.5
Кол-во: 16.104
Кол-во: 231.462
Кол-во: 5.081
Кол-во: 0.048
Кол-во: 20
Кол-во: 0.12
Кол-во: 8
Кол-во: 4.5
Кол-во: 9.2
Кол-во: 22.26
Кол-во: 611.63
Кол-во: 373.8
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