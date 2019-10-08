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    Главная / Торги / Закупка отделочных и общестроительных материалов

    Закупка отделочных и общестроительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 15:3008.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945132Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отделочных и общестроительных материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945132

    Уникальный номер закупки

    1535/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка отделочных и общестроительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Извещение

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1905

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    yu.ilin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильин Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка отделочных и общестроительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 15:30 GMT +308.10.2019 15:3008.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945132Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отделочных и общестроительных материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945132Подведение итогов не позднее Закупка отделочных и общестроительных материаловМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945132Подведение итогов не позднее Закупка отделочных и общестроительных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка отделочных и общестроительных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., г. Усть- Кут, ул. Луговая, 23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    46.73

    Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенофол фольгированный толщ 15 мм"

    Кол-во: 48.1

    "Позиция 2"

    "Лента армирующая Weber Vetonit"

    Кол-во: 189

    "Позиция 3"

    "Клей герметик Soudaflex 40FC"

    Кол-во: 5.3

    "Позиция 4"

    "Деформационный шов AR102-030"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Гвозди жидкие для бетонитового шнура 0,4 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клей ROCKglue"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 7"

    "Крестики для плитки Remocolor 2 мм 47-0-020"

    Кол-во: 13388

    "Позиция 8"

    "Клей ЕВРОПЛАСТ "Универсальный" монтажный 290 мл"

    Кол-во: 115

    "Позиция 9"

    "Карниз деревянный"

    Кол-во: 12.76

    "Позиция 10"

    "Карниз Европласт полиуретан 1.50.211, 2000х177х74, цвет белый"

    Кол-во: 1.573

    "Позиция 11"

    "Кирпич облицовочный Terca Ombra 215х102х65, цвет темно-серый"

    Кол-во: 6.688

    "Позиция 12"

    "Плинтус из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54мм"

    Кол-во: 40.275

    "Позиция 13"

    "Мастика клеящая каучуковая КН-2"

    Кол-во: 3.04

    "Позиция 14"

    "Крестик для плитки №3"

    Кол-во: 2487

    "Позиция 15"

    "Лента герметизирующая Арбис С-ЛТ ф250х2мм ТУ 5772-003-43008408-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Сетка оцинкованная для штукатурки ГОСТ 2715-75 (ячейка 20 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Известь хлорная негашеная марка А ГОСТ 1692-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Пакля смоляная ленточная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Смесь клеящая Ceresit СМ 117"

    Кол-во: 1385

    "Позиция 20"

    "Грунтовка Ceresit CT17"

    Кол-во: 130.4

    "Позиция 21"

    "Мастика герметизирующая МГКП, 15 кг ТУ 5772-014-17297211-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Краска полимерная аэрозольная (баллончик для подкраски металла) RAL 5015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Краска полимерная аэрозольная (баллончик для подкраски металла) RAL 7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Затирка Старатели к керамограниту Kerama Marazzi "Бромли" беж, 40,2*40,2. арт. SG150100N"

    Кол-во: 2.465

    "Позиция 25"

    "Обои флизелиновые Nortexарт NF 120"

    Кол-во: 14

    "Позиция 26"

    "Клей Ceresit СМ 17"

    Кол-во: 175

    "Позиция 27"

    "Крестик для плитки №2"

    Кол-во: 64615.5

    "Позиция 28"

    "Карниз МДФ 60мм х 60мм, цвет бук, в комплекте с элементами крепления. Тип кремпления механический"

    Кол-во: 16.104

    "Позиция 29"

    "Стеклохолст Vitrulan VPP 200 Plus Pigment (пигмент-грунт) 50м"

    Кол-во: 231.462

    "Позиция 30"

    "Олифа Оксоль 2,4кг ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 5.081

    "Позиция 31"

    "Клей ОБ казеиновый в порошке.Марка "Обыкновенный""

    Кол-во: 0.048

    "Позиция 32"

    "Лента разделительная 50мм арт.92173000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Порошок из азбеста ГОСТ 12871-83 серия 5.900-2"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 34"

    "Герметик лента Абрис С-ЛБ 50х2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Мастика СГ 3 ТУ2513-014-32478306-97"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 36"

    "Мастика УМС-50 ГОСТ 14791-79"

    Кол-во: 9.2

    "Позиция 37"

    "Шпатлевка Финишная Плюс Влагостойкая Старатели, 20кг"

    Кол-во: 22.26

    "Позиция 38"

    "Шпатлевка финишная Старатели 0,3-5,0мм 20кг"

    Кол-во: 611.63

    "Позиция 39"

    "Гидроизоляция Ceresit CL 51"

    Кол-во: 373.8

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