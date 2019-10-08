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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш».

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342521Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш». ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908342521

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    проект договора

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    kseniya.shmeleva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелёва Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по специализированному дизайну

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342521Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш». Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908342521Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш». Химки

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342521Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш». Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342521Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш». Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке концепции, дизайна, изготовлению и поставке подарочной продукции с логотипом АО «НПО Энергомаш».

    Начальная цена

    5 341 353,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    26 706,77 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    74.10.20.000

    Работы оригинальные в области дизайна

    Классификатор ОКВЭД2

    74.10

    Деятельность специализированная в области дизайна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность специализированная в области дизайна"

    Кол-во: 1

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