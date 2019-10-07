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Номер извещения
31908344459
Уникальный номер закупки
79/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/Д
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме № 79/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/Д на право заключения договора на оказание услуг по разработке конструкторской документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
Почтовый адрес
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
Контактный телефон
+7 499 260-30-20 доб. 85420
Факс
+7 499 262-01-58
Адрес электронной почты
PautovAB@vrk-3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паутов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по разработке конструкторской документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344459Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке конструкторской документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 10:0007.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908344459Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке конструкторской документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке конструкторской документации
Начальная цена
2 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВРК-3
Все закупки и тендеры АО ВРК-3
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
74.90
74.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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