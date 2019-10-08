Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется единовременно Безналичная форма оплаты - аванс 50% (пятьдесят процентов) от цены Договора Покупатель перечисляет Поставщику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Договора. - платеж в размере 40% (сорок процентов) от цены Договора Покупатель перечисляет Поставщику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента письменного уведомления Поставщика о готовности товара к отгрузке. – окончательная оплата за поставленный товар по договору, в течение 15(пятнадцати) банковских дней с момента подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12)