www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908342366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка испытательного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
Почтовый адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66
Факс
+7 495 917-37-43
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатраков Артём Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка испытательного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 09:00 GMT +314.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342366Дата и время окончания срока приема заявок Поставка испытательного оборудования Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.10.2019 14:0017.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908342366Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка испытательного оборудования Москва
Дата и время проведения
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908342366Дата и время проведения Поставка испытательного оборудования Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 14:0021.10.2019 14:0021.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342366Подведение итогов не позднее Поставка испытательного оборудования Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка испытательного оборудования
Начальная цена
11 680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Технические параметры и количество поставляемого оборудования представлены в Спецификации и в Техническом задании (Приложение № 1 к Проекту договора, Приложение № 2 к Проекту договора – раздел 4 аукционной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20, стр. 9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Адрес местонахождения
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
26.51.66
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.