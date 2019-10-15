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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования (муфельная печь).

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования (муфельная печь).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 07:0015.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342297Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (муфельная печь) Ижевск, ул. Песочная, 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908342297

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования (муфельная печь).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация и Извещение

    Проект договора залога

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эсембаева Зульфия Рашидовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск, ул. Песочная, 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции (муфельная печь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 07:00 GMT +315.10.2019 07:0015.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908342297Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (муфельная печь) Ижевск, ул. Песочная, 3

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 14:0024.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908342297Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции (муфельная печь) Ижевск, ул. Песочная, 3

    Дата и время проведения

    28.10.2019 09:0028.10.2019 09:0028.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908342297Дата и время проведения Поставка продукции (муфельная печь) Ижевск, ул. Песочная, 3

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 14:0028.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342297Подведение итогов не позднее Поставка продукции (муфельная печь) Ижевск, ул. Песочная, 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342297Подведение итогов не позднее Поставка продукции (муфельная печь) Ижевск, ул. Песочная, 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции (муфельная печь)

    Начальная цена

    975 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1

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