Выполнение работ по модернизации установки для пропитки ленты модели УЛС-3К с заменой пропиточной ванны, отжимного устройства, редуктора и привода лентопротяжного механизма, термопар, шкафа управления, проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908342220 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по модернизации установки для пропитки ленты модели УЛС-3К с заменой пропиточной ванны, отжимного устройства, редуктора и привода лентопротяжного механизма, термопар, шкафа управления, проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие

Все закупки и тендеры ПАО ДНПП Юридический адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1 Почтовый адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1 Контактный телефон +7 495 565-77-04 Факс +7 495 565-77-04 Адрес электронной почты zakupki@dnpp.biz Ф.И.О. контактного лица Ярилов Александр Вячеславович Место рассмотрения предложений Долгопрудный Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования Ключевые слова:

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