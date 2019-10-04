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Номер извещения
31908342220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации установки для пропитки ленты модели УЛС-3К с заменой пропиточной ванны, отжимного устройства, редуктора и привода лентопротяжного механизма, термопар, шкафа управления, проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Выполнение работ по модернизации установки для пропитки ленты модели УЛС-3К с заменой пропиточной ванны, отжимного устройства, редуктора и привода лентопротяжного механизма, термопар, шкафа управления, проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908342220Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации установки для пропитки ленты модели УЛС-3К с заменой пропиточной ванны, отжимного устройства, редуктора и привода лентопротяжного механизма, термопар, шкафа управления, проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации установки для пропитки ленты модели УЛС-3К с заменой пропиточной ванны, отжимного устройства, редуктора и привода лентопротяжного механизма, термопар, шкафа управления, проведение шефмонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)
Начальная цена
3 939 062,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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