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    Главная / Торги / Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве

    Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 09:0017.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945019Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945019

    Уникальный номер закупки

    02-0186-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 02-0186-19 (10.10.19)

    Перечень изменений в док-ию и изв-ие от 10.10.2019

    Извещение № 02-0186-19 (29.10.19)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 09:00 GMT +317.10.2019 09:0017.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945019Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2019 09:0017.10.2019 09:0017.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945019Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2019 13:0029.10.2019 13:0029.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945019Подведение итогов не позднее Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 13:0029.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945019Подведение итогов не позднее Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве

    Начальная цена

    3 027 556,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт офисного здания ОАО «Севернефтегазпром» в г. Москве"

    Кол-во: 0

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