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Номер извещения
31908342275
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка№1040/78/2019_2 на право заключения договора на поставку специальной одежды: комбинезоны водо-теплозащитные (термоизолирующие)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
--
Адрес электронной почты
PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной одежды: комбинезоны водо-теплозащитные (термоизолирующие) 1040/78/2019_2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной одежды: комбинезоны водо-теплозащитные (термоизолирующие) 1040/78/2019_2
Начальная цена
348 344,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) - 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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