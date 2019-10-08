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Номер извещения
ГП945011
Уникальный номер закупки
267707
Наименование закупки
Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-33
Факс
--
Адрес электронной почты
olgamishustina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мишустина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945011Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация) Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация) Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация) Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.11.32.130
26.51.43.117
26.30.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945011Дата и время окончания срока приема заявок Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
26.30.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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