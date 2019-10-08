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    Главная / Торги / Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)

    Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945011Дата и время окончания срока приема заявок Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945011

    Уникальный номер закупки

    267707

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Образцы форм

    Форма договора

    форма спецификации

    Технические задания

    Технические задания ч.2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    olgamishustina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мишустина Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945011Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация) Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация) Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация) Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.11.32.130

    Преобразователи электрические вращающиеся

    26.51.43.117

    Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые

    26.30.11.130

    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 3UG4614-1BR20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "МОДУЛЬ ТЕРМИНАЛЬН.6ES7193-4CD20-0AA0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ OLM/G12 6GK1 503-3CB00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "КОММУТАТОР 6GK5206-1BB10-2AA3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A6AV6642-0AA11-0AX1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "МОДУЛЬ ВВОДА SM331 6ES7331-7HF01-0AB0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "МОДУЛЬ 6SL3210-1SE27-5UA0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "МОДУЛЬ SSI ДЛЯ ST200 6ES7138-4DB02-0AB0 (замена на 6ES7138-4DB03-0AB0)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 6AV21241MC010AX0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ПАНЕЛЬ KTP1000 6AV6647-0AE11-3AX0"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945011Дата и время окончания срока приема заявок Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945011Подведение итогов не позднее Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Панели оператора. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.130

    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА MP277 6AV6643-0CD01-1AX1"

    Кол-во: 2

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