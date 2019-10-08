Лот 1

Оборудование для автоматизации, электрооборудование. Цены необходимо указывать с учетом прайса от 01.10.2019 г. Согласованы следующие замены: 1) ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 - замена на панель оператора начального уровня с дисплеем 5,7" SIMATIC KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0. 2) МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0 - замена на 6ES7193-4CE00-0AA0 3) ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1 - замена на панель оператора SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 4) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31 - замена на 7ML1118-1CA30 (правильная конфигурация)