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Номер извещения
ГП945004
Уникальный номер закупки
98/26.09.19/ППЖТ/КО/Э
Наименование закупки
98/26.09.19/ППЖТ/КО/Э Выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 15:30 GMT +314.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945004Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм Салават
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 15:3014.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945004Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм Салават
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 12:0014.11.2019 12:0014.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945004Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм Салават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201914.11.2019 12:0014.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945004Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту 1 (одного) грузового вагона-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов железных дорог колеи 1520 (1524) мм
Начальная цена
1 031 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
30.20.91.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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