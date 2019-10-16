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Номер извещения
ГП945037
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/19-00649
Наименование закупки
Поставка запасных частей на технику Caterpillar: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
rufina.kiseleva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселева Руфина Артуровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 10:00 GMT +316.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945037Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945037Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
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Документация лота
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Кол-во: 33
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Кол-во: 36
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 64
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Кол-во: 8
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Кол-во: 1
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Кол-во: 32
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