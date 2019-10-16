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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на технику Caterpillar: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Поставка запасных частей на технику Caterpillar: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945037

    Уникальный номер закупки

    ОЗиЦС/19-00649

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на технику Caterpillar: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Отгрузочные реквизиты

    Проект договора

    Технические задания и опросные листы

    ПСМ

    ГП945037_Изменение_7_04.10.2019

    Приложение №1 к оферте

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62947

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    rufina.kiseleva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселева Руфина Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    бульдозеры, бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 10:00 GMT +316.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945037Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945037Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945037Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на технику Катерпиллар: бульдозеры D8R, D9R, экскаватор 330DL в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Отгрузочные реквизиты

    27.12.2019

    Проект договора

    26.09.2019

    Технические задания и опросные листы

    26.09.2019

    ПСМ

    01.10.2019

    Приложение №1 к оферте

    04.10.2019

    Закупочная документация

    04.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РВД САТ D8R 8Е-5658"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "РВД САТ D8R 8Е-5564"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РВД САТ D8R 8Е-5563"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "РВД САТ D8R 8Е-5562"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "РВД САТ D8R 8Е-5561"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "РВД САТ D8R 239-3347"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "РВД САТ D8R 199-7079"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "РВД САТ D8R 199-7078"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "РВД САТ D8R 108-6982"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "РВД САТ D8R 108-6981"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Стекло правой двери CAT D8R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гайка 2J3507"

    Кол-во: 33

    "Позиция 13"

    "Шайба 5P8250"

    Кол-во: 33

    "Позиция 14"

    "4J9058 Болт"

    Кол-во: 33

    "Позиция 15"

    "6Y5685 Звездочка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Колесо 1362422"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Зуб (коронка) 4Т5502-1V4502-20"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Нож угловой левый 8Е4540-50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Нож угловой правый 8Е4539-50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "Нож центральный 9W-7043-50(7T5702)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Нож средний 9W-3927(7T9125)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "Картридж"

    Кол-во: 64

    "Позиция 23"

    "Уплотнение 6Р-8369"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Сальник 127-3422"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Подшипник скольжения 117-4013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Втулка центрального пальца 117-4015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Палец балки балансирной 9Р-6912"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Балка балансирная в сборе 160-2539"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Турбокомпрессор 4Р-8730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кольцо 9L-4487"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Прокладка 7W4487"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "7L4774 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Адаптер 100-6920"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "4N7253 ПРОКЛАДКА КАМЕРЫ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Трубка топливная 6I-0030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "7W0561 НАСОС ФОРСУНКА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Форсунка топливная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "7W4990 ФОРСУНКА РАСПЫЛЕНИЯ МАСЛА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "9Y6089 ПРОКЛАДКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Термостат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Уплотнение 8С3100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "7C3039 СЕКЦИЯ РАДИАТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Прокладка ГБЦ 6N133"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Прокладка ГБЦ 7Е7308"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Колпачек маслосъемный 6N7174"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "6N7175 МАСЛОСЪЕМНЫЙ КОЛПАЧЕК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 49"

    "Вкладыш шатунный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Вкладыш упорный 2531752"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Вкладыш коренной 3178766/4W5492"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Кольца поршневые"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "9Y7212 ПОРШЕНЬ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Уплотнение гильзы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "1979322 ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Набор прокладок нижний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "7W-8132 Ремень вентилятора CAT D8R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "РВД САТ D8R 8Е-5660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "РВД САТ D8R 8Е-5659"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Набор прокладок верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 32

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