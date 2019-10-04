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    Главная / Торги / Лом от автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники

    Лом от автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945008Дата и время окончания срока приема заявок Лом от автомобильной техники (автолом)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лом от автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.09.2019 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о продаже

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тулаева Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Лом от автомобильной техники (автолом)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945008Дата и время окончания срока приема заявок Лом от автомобильной техники (автолом)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945008Подведение итогов не позднее Лом от автомобильной техники (автолом)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945008Подведение итогов не позднее Лом от автомобильной техники (автолом)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом от автомобильной техники (автолом)

    Начальная цена

    5 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    38.32.29.300

    Лом и отходы прочих недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-5204 автодезустановка "

    Кол-во: 5.17

    "Позиция 2"

    "Нива-21213"

    Кол-во: 1.21

    "Позиция 3"

    "ЗИЛ 431412 АЦ-40/130-63"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 4"

    "УАЗ 31519"

    Кол-во: 1.75

    "Позиция 5"

    "ГАЗ5312 бензовоз"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 6"

    "ВАЗ-21214"

    Кол-во: 1.21

    "Позиция 7"

    "УАЗ-3151201"

    Кол-во: 1.59

    "Позиция 8"

    "ГАЗ цистерна молоковоз"

    Кол-во: 3.2

    Лот 2

    Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945008Дата и время окончания срока приема заявок Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945008Подведение итогов не позднее Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945008Подведение итогов не позднее Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники

    Начальная цена

    5 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    38.32.29.300

    Лом и отходы прочих недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДЗ-122А"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "МТЗ-82"

    Кол-во: 3.37

    "Позиция 3"

    "МТЗ-82Л"

    Кол-во: 3.37

    "Позиция 4"

    "E-302"

    Кол-во: 3.675

    "Позиция 5"

    "E-281"

    Кол-во: 5.26

    "Позиция 6"

    "Грейферный погрузчик"

    Кол-во: 2.4

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    Республика Башкортостан
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