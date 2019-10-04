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Номер извещения
ГП945008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лом от автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.09.2019 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тулаева Елизавета Александровна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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Лом от автомобильной техники (автолом)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945008Дата и время окончания срока приема заявок Лом от автомобильной техники (автолом)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945008Подведение итогов не позднее Лом от автомобильной техники (автолом)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом от автомобильной техники (автолом)
Начальная цена
5 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
38.32.29.300
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.17
Кол-во: 1.21
Кол-во: 4.8
Кол-во: 1.75
Кол-во: 3.8
Кол-во: 1.21
Кол-во: 1.59
Кол-во: 3.2
Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945008Дата и время окончания срока приема заявок Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:3018.10.2019 15:3018.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945008Подведение итогов не позднее Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом от тракторной и сельскохозяйственной техники
Начальная цена
5 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
38.32.29.300
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Кол-во: 3.37
Кол-во: 3.37
Кол-во: 3.675
Кол-во: 5.26
Кол-во: 2.4
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