Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочных работ

    Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341914Дата и время окончания срока приема заявок Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочные работы.АсбестПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908341914

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Приложение1

    Извещение

    Закупочная доументация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender2@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочные работы.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341914Подведение итогов не позднее Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочные работы.Асбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочные работы.

    Начальная цена

    1 588 837,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предварительный объем электромонтажных работ. 1. Отключить от старой ТП существующие линии: АБЛ 3х95 – 6 жил, ААШВ 3х95 – 6 жил, АБЛ 3х120 – 6жил, АВВГ 4х70 – 8жил, АВРГ 3х120+1х50 – 8 жил. 2. Произвести демонтаж кабеля АВВГ 4х70 - 70м, ААШВ 3х95 60м, АБЛ 3х95 30м, АВРГ 3х120+1х50 85м. 3. Смонтировать линию электроснабжения кабелем ВВГнг 5х50 от КТП до генератора в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 35м. Подключить в КТП и к ящику управления генератором с помощью концевых муфт. 4. Смонтировать линию кабелем ВВГнг 5х(1х185) от КТП до РП-1 в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 70м. Подключить в КТП и к РП-1 с помощью концевых муфт. 5. Смонтировать линию кабелем АВВГ 4х95 от КТП до соединительной муфты с линией до РП-2 в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 40м. Смонтировать соединительную муфту. 6. Смонтировать линию кабелем АВВГ 4х95 от КТП до соединительной муфты с линией до компрессорной в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 40м. Смонтировать соединительную муфту. 7. Смонтировать линию кабелем ВВГнг 5х50 от КТП до РП-3 в двустенной гофрированной трубе диаметром 50мм в траншее. Длина линии 150м. Подключить в КТП и к РП-3 с помощью концевых муфт. 8. Смонтировать вертикальную кабельную трассу – подъем из траншеи до горизонтальной трассы. Лоток лестничный 400х100 – 3м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ по реконструкции сетей электроснабжения 0,4 кВ АПЖК ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" по адресу Свердловская область, Асбестовский городской округ, посёлок КрасноармейскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик в срок не позднее пяти банковских дней с момента заключения договора выплачивает Подрядчику аванс 50% в размере ________________ руб. (________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (20%) – _____________ руб. (______________________________________________). Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании Акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня их подписания обеими сторонами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить