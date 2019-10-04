www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908341914
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-84
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender2@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Светлана Павловна
Место рассмотрения предложений
Асбест
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочные работы.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочные работы.
Начальная цена
1 588 837,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предварительный объем электромонтажных работ. 1. Отключить от старой ТП существующие линии: АБЛ 3х95 – 6 жил, ААШВ 3х95 – 6 жил, АБЛ 3х120 – 6жил, АВВГ 4х70 – 8жил, АВРГ 3х120+1х50 – 8 жил. 2. Произвести демонтаж кабеля АВВГ 4х70 - 70м, ААШВ 3х95 60м, АБЛ 3х95 30м, АВРГ 3х120+1х50 85м. 3. Смонтировать линию электроснабжения кабелем ВВГнг 5х50 от КТП до генератора в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 35м. Подключить в КТП и к ящику управления генератором с помощью концевых муфт. 4. Смонтировать линию кабелем ВВГнг 5х(1х185) от КТП до РП-1 в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 70м. Подключить в КТП и к РП-1 с помощью концевых муфт. 5. Смонтировать линию кабелем АВВГ 4х95 от КТП до соединительной муфты с линией до РП-2 в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 40м. Смонтировать соединительную муфту. 6. Смонтировать линию кабелем АВВГ 4х95 от КТП до соединительной муфты с линией до компрессорной в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 40м. Смонтировать соединительную муфту. 7. Смонтировать линию кабелем ВВГнг 5х50 от КТП до РП-3 в двустенной гофрированной трубе диаметром 50мм в траншее. Длина линии 150м. Подключить в КТП и к РП-3 с помощью концевых муфт. 8. Смонтировать вертикальную кабельную трассу – подъем из траншеи до горизонтальной трассы. Лоток лестничный 400х100 – 3м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Выполнение работ по реконструкции сетей электроснабжения 0,4 кВ АПЖК ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" по адресу Свердловская область, Асбестовский городской округ, посёлок КрасноармейскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
43.21.10
43.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.