Оказание Заказчику услуг по демонтажу и монтажу кабельной линии 0,4 кВ и пусконаладочных работ

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Предварительный объем электромонтажных работ. 1. Отключить от старой ТП существующие линии: АБЛ 3х95 – 6 жил, ААШВ 3х95 – 6 жил, АБЛ 3х120 – 6жил, АВВГ 4х70 – 8жил, АВРГ 3х120+1х50 – 8 жил. 2. Произвести демонтаж кабеля АВВГ 4х70 - 70м, ААШВ 3х95 60м, АБЛ 3х95 30м, АВРГ 3х120+1х50 85м. 3. Смонтировать линию электроснабжения кабелем ВВГнг 5х50 от КТП до генератора в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 35м. Подключить в КТП и к ящику управления генератором с помощью концевых муфт. 4. Смонтировать линию кабелем ВВГнг 5х(1х185) от КТП до РП-1 в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 70м. Подключить в КТП и к РП-1 с помощью концевых муфт. 5. Смонтировать линию кабелем АВВГ 4х95 от КТП до соединительной муфты с линией до РП-2 в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 40м. Смонтировать соединительную муфту. 6. Смонтировать линию кабелем АВВГ 4х95 от КТП до соединительной муфты с линией до компрессорной в двустенной гофрированной трубе диаметром 63мм в траншее. Длина линии 40м. Смонтировать соединительную муфту. 7. Смонтировать линию кабелем ВВГнг 5х50 от КТП до РП-3 в двустенной гофрированной трубе диаметром 50мм в траншее. Длина линии 150м. Подключить в КТП и к РП-3 с помощью концевых муфт. 8. Смонтировать вертикальную кабельную трассу – подъем из траншеи до горизонтальной трассы. Лоток лестничный 400х100 – 3м