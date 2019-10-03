"Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Денежные средства в размере 100 % от общей стоимости поставленного Товара (партии Товара) за минусом 5% стоимости поставленного Товара (партии Товара), удерживаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору (Гарантийный резерв), уплачиваются Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента перехода права собственности на Товар... Условия оплаты за ШМР и ПНР: 100% в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта о приемке-передачи выполненных работ.