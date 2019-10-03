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Номер извещения
ГП945007
Уникальный номер закупки
009
Наименование закупки
Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-69
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
vyacheslav.malyshkin@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Вячеслав Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 09:00 GMT +303.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945007Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 09:0003.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945007Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945007Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Надымский район, Западно-Юрхаровское газоконденсатное месторождение.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
25.11.23.119
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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