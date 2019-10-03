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    Главная / Торги / Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного

    Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945007Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945007

    Уникальный номер закупки

    009

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма стоимостного предложения

    Проект Договора

    Пояснения

    Опросный лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-69

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    vyacheslav.malyshkin@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышкин Вячеслав Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Металлоконструкции строительные и их части

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 09:00 GMT +303.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945007Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 09:0003.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945007Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945007Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945007Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочногоНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Надымский район, Западно-Юрхаровское газоконденсатное месторождение.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Денежные средства в размере 100 % от общей стоимости поставленного Товара (партии Товара) за минусом 5% стоимости поставленного Товара (партии Товара), удерживаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору (Гарантийный резерв), уплачиваются Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента перехода права собственности на Товар... Условия оплаты за ШМР и ПНР: 100% в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта о приемке-передачи выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, поставка (с ШМР, ПНР) Устройства горизонтального горелочного"

    Кол-во: 1

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