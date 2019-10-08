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    Главная / Торги / Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933998Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933998

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    чертеж

    форма рамочного договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    z.eremina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремина Жанна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933998Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 08:0008.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933998Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 11:3031.10.2019 11:3031.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933998Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 11:3031.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933998Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №2571

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Балашиха. пр-т Ленина д.67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа в течение 30 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "маталлоконструкции"

    Кол-во: 11

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