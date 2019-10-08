Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S" Кол-во: 2

"Позиция 10" "фундамент оттяжки ФО.219.2.А.L.S.D" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Фундамент ФС.219.1.L.S" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Фундамент ФС.219.1.L.S" Кол-во: 113

"Позиция 15" "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от им- пульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 113

"Позиция 16" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 14

"Позиция 17" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 14

"Позиция 18" "Опора анкерная угловая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 14

"Позиция 19" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Опора анкерная одностоечная из гнутого профиля для ВЛ напряже- нием 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолиро- ванного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Ис- полнение опоры для применения в районах с расчетной температу- рой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 2

"Позиция 21" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 23" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудовани- ем для установки ответвления с разъединителем (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее хо- лодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 25" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 5

"Позиция 27" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Опора анкерная концевая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудовани- ем для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррози- онное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для приме- нения в районах с расчетной температурой наиболее холодных су- ток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 30" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от им- пульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудо- вания. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наибо- лее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 10

"Позиция 33" "Фундамент ФС.219.1.L.S" Кол-во: 23

"Позиция 34" "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С." Кол-во: 23

"Позиция 35" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Опора анкерная угловая одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополни- тельного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горя- чеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 37" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Опора анкерная угловая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С." Кол-во: 1

"Позиция 40" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Опора анкерная одностоечная из гнутого профиля для ВЛ напряже- нием 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолиро- ванного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной темпера- турой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 4

"Позиция 42" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для устройства ответвления с разъединителем (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкован- ное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной тем- пературой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 44" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 46" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С." Кол-во: 4

"Позиция 48" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400), ограничителей пере- напряжения (ОПН-П-10/12,7/10/400) и концевой муфты. Антикорро- зионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для при- менения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 51" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное по- крытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обес- печенностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 54" "Фундамент ФС.219.1.L.S" Кол-во: 52

"Позиция 55" "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от им- пульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 52

"Позиция 56" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Опора анкерная угловая одностоечная усиленная из гнутого профи- ля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , без допол- нительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченно- стью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 58" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Опора анкерная угловая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 5

"Позиция 61" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Опора анкерная одностоечная из гнутого профиля для ВЛ напряже- нием 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолиро- ванного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной темпера- турой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 2

"Позиция 63" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 65" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 7

"Позиция 66" "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 7

"Позиция 67" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 8

"Позиция 68" "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного обо- рудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Ис- полнение опоры для применения в районах с расчетной температу- рой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 8

"Позиция 69" "Фундамент ФС.219.1.L.S" Кол-во: 3

"Позиция 70" "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С." Кол-во: 3

"Позиция 71" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400), ограничителей перенапряжения (ОПН-П-10/12,7/10/400) и концевой муфты. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполне- ние опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 73" "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 75" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для устройства ответвления влево с разъединителем (РЛНД.1- 10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Испол- нение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С." Кол-во: 1

"Позиция 78" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С." Кол-во: 3

"Позиция 80" "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)" Кол-во: 8