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    Главная / Торги / Поставка опор ВЛ

    Поставка опор ВЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор ВЛМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933997

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка опор ВЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо исходящее № 0294-08 от 26.09.2019 О приглашении к участию

    Общая часть

    Техническая часть

    Коммерческая часть

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14008

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    evgeniy.hodakov@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ходаков Евгений Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка опор ВЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 18:00 GMT +308.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор ВЛМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 18:0008.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933997Дата и время вскрытия заявок Поставка опор ВЛМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 16:3008.11.2019 16:3008.11.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933997Подведение итогов не позднее Поставка опор ВЛМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 16:3008.11.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933997Подведение итогов не позднее Поставка опор ВЛМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опор ВЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.162

    Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "фундамент оттяжки ФО.219.2.А.L.S.D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S"

    Кол-во: 113

    "Позиция 15"

    "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от им- пульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 113

    "Позиция 16"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 17"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "Опора анкерная угловая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Опора анкерная одностоечная из гнутого профиля для ВЛ напряже- нием 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолиро- ванного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Ис- полнение опоры для применения в районах с расчетной температу- рой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудовани- ем для установки ответвления с разъединителем (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее хо- лодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Опора анкерная концевая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудовани- ем для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррози- онное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для приме- нения в районах с расчетной температурой наиболее холодных су- ток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от им- пульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудо- вания. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наибо- лее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S"

    Кол-во: 23

    "Позиция 34"

    "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С."

    Кол-во: 23

    "Позиция 35"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Опора анкерная угловая одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , без дополни- тельного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горя- чеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Опора анкерная угловая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Опора анкерная одностоечная из гнутого профиля для ВЛ напряже- нием 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолиро- ванного провода сечением 120 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной темпера- турой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для устройства ответвления с разъединителем (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкован- ное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной тем- пературой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С."

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400), ограничителей пере- напряжения (ОПН-П-10/12,7/10/400) и концевой муфты. Антикорро- зионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для при- менения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное по- крытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обес- печенностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S"

    Кол-во: 52

    "Позиция 55"

    "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от им- пульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 52

    "Позиция 56"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Опора анкерная угловая одностоечная усиленная из гнутого профи- ля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , без допол- нительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченно- стью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Опора анкерная угловая усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.3.500.S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Опора анкерная одностоечная из гнутого профиля для ВЛ напряже- нием 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолиро- ванного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной темпера- турой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Опора анкерная одностоечная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцин- кованное. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 70 мм 2 , без дополнительного навесного обо- рудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Ис- полнение опоры для применения в районах с расчетной температу- рой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Опора промежуточная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, поддерживающим зажимом с прижимной планкой без прокалывающего устройства, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400), ограничителей перенапряжения (ОПН-П-10/12,7/10/400) и концевой муфты. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполне- ние опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Оголовок фундамента ОГ.С.530.1.500.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Опора анкерная концевая одностоечная усиленная из гнутого про- филя для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для установки разъединителя (РЛНД.1-10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Исполнение опо- ры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолирован- ного провода сечением 120 мм 2 , навесным оборудованием для устройства ответвления влево с разъединителем (РЛНД.1- 10.IV/400). Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное. Испол- нение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 65 0 С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Опора анкерная усиленная из гнутого профиля для ВЛ напряжением 10 кВ в комплекте с линейной изоляцией, устройством защиты от импульсных перенапряжений, арматурой для подвески изолированного провода сечением 120 мм2, без дополнительного навесного оборудования. Антикоррозионное покрытие горячеоцинкованное, не менее 70 мкм. Исполнение опоры для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 до минус 650С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Фундамент ФП.219.1.L.S (подкоса)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Фундамент ФС.219.1.L.S (стойки)"

    Кол-во: 3

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