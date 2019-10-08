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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка опор ВЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14008
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
evgeniy.hodakov@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ходаков Евгений Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка опор ВЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 18:00 GMT +308.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор ВЛМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 18:0008.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933997Дата и время вскрытия заявок Поставка опор ВЛМосква
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 16:3008.11.2019 16:3008.11.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933997Подведение итогов не позднее Поставка опор ВЛМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опор ВЛ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
23.61.12.162
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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