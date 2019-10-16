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Номер извещения
ГП933996
Уникальный номер закупки
1100/25.09.19/КО
Наименование закупки
1100/25.09.19/КО Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамида
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамида
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 15:30 GMT +316.10.2019 15:3016.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933996Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамидаСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2019 15:3016.10.2019 15:3016.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933996Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамидаСалават
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 12:0015.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамидаСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.11.201915.11.2019 12:0015.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамидаСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке Комплекта документации исходные данные для проектирования «Реконструкция цеха 24 ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» для достижения суточной производительности 1400 т/сут». Предоставление лицензии на технологию производства карбамида
Начальная цена
71 203 824,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.11.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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