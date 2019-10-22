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Номер извещения
ГП933993
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Поставка пожарного автомобиля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
Почтовый адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
Контактный телефон
+7 923 634-38-44
Факс
--
Адрес электронной почты
s.bazhenov@sibenugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баженов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новокузнецк (Кемеровская область)
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Поставка пожарной машины
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 11:00 GMT +322.10.2019 11:0022.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пожарной машиныНовокузнецк (Кемеровская область)
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 11:0022.10.2019 11:0022.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933993Дата и время вскрытия заявок Поставка пожарной машиныНовокузнецк (Кемеровская область)
Подведение итогов не позднее
23.10.2019 13:0023.10.2019 13:0023.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933993Подведение итогов не позднее Поставка пожарной машиныНовокузнецк (Кемеровская область)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарной машины
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Погрузочная 60Б, каб.327Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Адрес местонахождения
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
29.10.59.141
29.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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