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    Главная / Торги / Поставка трубы Ду 426 Газопровод-отвод и ГРС Тымовское Сахалинской области

    Поставка трубы Ду 426 Газопровод-отвод и ГРС Тымовское Сахалинской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:5404.10.2019 10:54Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933992Дата и время окончания срока приема заявок Труба ду 426 в кол-ве 511 метровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933992

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы Ду 426 Газопровод-отвод и ГРС Тымовское Сахалинской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2869

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    i.mezentsev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенцев Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба ду 426 в кол-ве 511 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:54 GMT +304.10.2019 10:5404.10.2019 10:54Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933992Дата и время окончания срока приема заявок Труба ду 426 в кол-ве 511 метровМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933992Подведение итогов не позднее Труба ду 426 в кол-ве 511 метровМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    08.10.201908.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933992Подведение итогов не позднее Труба ду 426 в кол-ве 511 метровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба ду 426 в кол-ве 511 метров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    511 метров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    железнодорожным транспортом на пути общего пользования № 16 железнодорожной станции Тымовск (код 997502), код грузополучателя ТГНЛ: 5649; автомобильным транспортом на территории базы складирования МТР ООО «ТехСтройКомплекс» по адресу: 694400, Сахалинская область, пгт Тымовское, пер. Транспортный, д. 10.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается Товар, отгруженный по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    26.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная Ду 426х6 сталь 20 без изоляции ГОСТ 10706-76/20295-85/10705-80/10704-91"

    Кол-во: 511

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