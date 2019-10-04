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Номер извещения
ГП933992
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы Ду 426 Газопровод-отвод и ГРС Тымовское Сахалинской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2869
Факс
--
Адрес электронной почты
i.mezentsev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенцев Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Труба ду 426 в кол-ве 511 метров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:54 GMT +304.10.2019 10:5404.10.2019 10:54Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933992Дата и время окончания срока приема заявок Труба ду 426 в кол-ве 511 метровМосква
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933992Подведение итогов не позднее Труба ду 426 в кол-ве 511 метровМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба ду 426 в кол-ве 511 метров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
511 метров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
железнодорожным транспортом на пути общего пользования № 16 железнодорожной станции Тымовск (код 997502), код грузополучателя ТГНЛ: 5649; автомобильным транспортом на территории базы складирования МТР ООО «ТехСтройКомплекс» по адресу: 694400, Сахалинская область, пгт Тымовское, пер. Транспортный, д. 10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.20
Документация лота
Кол-во: 511
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