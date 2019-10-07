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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908341290
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
332/26.09.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка датчика перемещения для регулирующего клапана 1 ВД ПТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка ЗИП оборудования ПГУ, 4278
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 15:30 GMT +307.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП оборудования ПГУ, 4278Салават
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 15:3007.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908341290Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП оборудования ПГУ, 4278Салават
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341290Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП оборудования ПГУ, 4278Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП оборудования ПГУ, 4278
Начальная цена
136 158,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.51.85.110
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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