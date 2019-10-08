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Номер извещения
31908353085
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-53 (1001) Закупка электропитающих установок ЗИП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
Почтовый адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СП-53: Поставка электропитающих установок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353085Дата и время окончания срока приема заявок СП-53: Поставка электропитающих установокКазань
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908353085Дата и время вскрытия заявок СП-53: Поставка электропитающих установокКазань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908353085Подведение итогов не позднее СП-53: Поставка электропитающих установокКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СП-53: Поставка электропитающих установок
Начальная цена
2 114 496,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Космонавтов 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
27.12.31.000
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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