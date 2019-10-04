Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма, срок и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам форма КС-2. Cрок выполнения работ: Начало выполнения работ – в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: «15» ноября 2019 г.