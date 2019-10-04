Поставка калибратора электрического сопротивления с поверкой

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Cрок поставки: до «02» декабря 2019 г. Форма, срок и порядок оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг): Безналичный расчет, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании следующих документов: акта о приеме-передаче товара, подписанного сторонами; товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД), подписанного сторонами; счета-фактуры на оборудование.