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Номер извещения
ГП933987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ленточные конвейера типа КЛКТ-800 и КЛКТ-1000 согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-59 доб. 72269
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
sergeevao@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ленточные конвейера типа КЛКТ-800 и КЛКТ-1000 согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 11:00 GMT +323.10.2019 11:0023.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933987Дата и время окончания срока приема заявок Ленточные конвейера типа КЛКТ-800 и КЛКТ-1000 согласно ТЗ.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 12:0031.12.2019 12:0031.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933987Подведение итогов не позднее Ленточные конвейера типа КЛКТ-800 и КЛКТ-1000 согласно ТЗ.Междуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ленточные конвейера типа КЛКТ-800 и КЛКТ-1000 согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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