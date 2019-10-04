Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Cрок поставки: до «15» ноября 2019 г. Форма, срок и порядок оплаты товара: Безналичный расчет, оплата 100 % в течение 10 банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании следующих документов: акта о приеме-передачи оборудования, счет-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, подписанных сторонами.