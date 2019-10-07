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    Главная / Торги / Очистка отстойника насосной станции № 2

    Очистка отстойника насосной станции № 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:3007.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945109Дата и время окончания срока приема заявок Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945109

    Уникальный номер закупки

    ГП945109

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Очистка отстойника насосной станции № 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к торгам

    Договор

    Перечень документов для участия в торгах

    Техническое задание

    Ведомость объема работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-19

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    vbukov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буков Владимир Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 08:30 GMT +307.10.2019 08:3007.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945109Дата и время окончания срока приема заявок Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 14:0022.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945109Подведение итогов не позднее Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945109Подведение итогов не позднее Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ согласно ведомости объема работ и технического задания. Данные работы должны выполняться персоналом обученным и аттестованным. Техника, оборудование Подрядчика. Срок выполнения работ: Октябрь 2019г. (работу нужно выполнить в конкретно указанный день под остановку насосной за 6 часов).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты 90 календарных дней по окончанию работ после подписания акта приемки работ. 1. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 2. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 3. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню(прилагается); 5. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 6. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 7. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    74.70.14.310

    Услуги по очистке резервуаров и баков, которые являются частью промышленных установок или транспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    27.09.2019

    Ведомость объемов работ

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистка отстойника насосной станции № 2"

    Кол-во: 1

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