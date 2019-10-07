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Номер извещения
ГП945109
Уникальный номер закупки
ГП945109
Наименование закупки
Очистка отстойника насосной станции № 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-19
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
vbukov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буков Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 08:30 GMT +307.10.2019 08:3007.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945109Дата и время окончания срока приема заявок Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)Челябинск
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 14:0022.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945109Подведение итогов не позднее Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945109Подведение итогов не позднее Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Очистка секций отстойников от осадка машиной каналопромывочной с размывкой отложений и откачкой воды со шламом эжекторным насосом (Работы проводятся согласно технического задания и ведомости объемов работ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ согласно ведомости объема работ и технического задания. Данные работы должны выполняться персоналом обученным и аттестованным. Техника, оборудование Подрядчика. Срок выполнения работ: Октябрь 2019г. (работу нужно выполнить в конкретно указанный день под остановку насосной за 6 часов).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
74.70.14.310
Документация лота
Кол-во: 1
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