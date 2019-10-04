Монтаж приточно-вытяжных систем вентиляции и тепловых завес в корпусе № 36

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: начало выполнения работ: в течение 3 дней с момента подписания договора, окончание работ: не позднее 28.02.2020 г. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2