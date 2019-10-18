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Номер извещения
ГП933984
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/19-00644
Наименование закупки
Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62668
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
marina.ivlieva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 17:00 GMT +318.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз» Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933984Дата и время вскрытия заявок Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз» Москва
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 18:0029.11.2019 18:0029.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933984Подведение итогов не позднее Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.201929.11.2019 18:0029.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933984Подведение итогов не позднее Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка центробежной компрессорной установки 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание) в соответствии с Техническим заданием в адрес ПАО «Уралкуз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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