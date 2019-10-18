"Позиция 1" "Центробежная компрессорная установка 8 бар с устройством плавного пуска, в защитном кожухе. (Включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, инжиниринговую поддержку и сервисное обслуживание). Расходные материалы для компрессора на 1 год - 1 комплект Турбинное масло - 1 комплект. Техническая документация - 4 комплекта. - Общие компоновочные чертежи - Схемы Газ – Вода - Схемы электропроводки, электрооборудования - Инструкции по работе и сервисному обслуживанию - Сертификаты соответствия (копии)"

Кол-во: 1