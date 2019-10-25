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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - А

    Запрос предложений на поставку автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - АНовокузнецк (Кемеровская область)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933991

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    doc02160520190926082828.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Юридический адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    Почтовый адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Контактный телефон

    +7 923 634-38-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.bazhenov@sibenugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баженов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк (Кемеровская область)

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.10.2019 11:00 GMT +325.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - АНовокузнецк (Кемеровская область)

    Дата и время вскрытия заявок

    25.10.2019 11:0025.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933991Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - АНовокузнецк (Кемеровская область)

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 13:0028.10.2019 13:0028.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933991Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - АНовокузнецк (Кемеровская область)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 13:0028.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933991Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - АНовокузнецк (Кемеровская область)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля скорой помощи УАЗ: класс - А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Погрузочная 60Б, каб.327Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    обсуждаются
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.160

    Автомобили скорой медицинской помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автомобилей специального назначения"

    Кол-во: 1

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