Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Срок оплаты не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания документов о приемке Товара. Срок поставки: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. В этот срок Поставщик должен поставить товар и осуществить пуско-наладочные работы, предусмотренные техническим заданием