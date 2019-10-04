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    Главная / Торги / Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    logunova@pngf.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 08:0004.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933974Дата и время вскрытия заявок Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933974Подведение итогов не позднее Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников бесперебойного электропитания для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    885 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до адреса Покупателя силами и за счет Поставщика: г. Пермь, ул. Лодыгина, 34.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Срок оплаты не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания документов о приемке Товара. Срок поставки: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. В этот срок Поставщик должен поставить товар и осуществить пуско-наладочные работы, предусмотренные техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка источников бесперебойного электропитания"

    Кол-во: 5

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